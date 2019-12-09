Авачинский вулкан под Петропавловским-Камчатским может взорваться

Жители Камчатки готовятся к сильнейшему за последние десятилетия извержению вулкана Авачинский. Он находится всего в 25-ти километрах от Петропавловска-Камчатского.

Сегодня специалисты сейсмической станции заметили опасное свечение в жерле вулкана. Сейчас оно запечатано пробкой из застывшей лавы. Но она может не выдержать огромного давления, что приведет к взрыву. Подразделения МЧС уже заявили о готовности эвакуировать людей.

А в Новой Зеландии страшные прогнозы сбылись. Там мощное извержение вулкана Уайт-Айленд. Вот первые кадры. В этот момент у подножия находились около сотни туристов. Многие не успели покинуть опасную зону. Сообщается как минимум об одном погибшем. Есть пропавшие без вести. Вылететь на поиски спасатели пока не могут. Сейчас идет эвакуация с острова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров.