Валерий Пономаренко прокомментировал информацию о женитьбе Евгения Петросяна

О бракосочетании Евгения Петросяна со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой стало известно сегодня. Однако по данным KP.RU от источника, близкого к окружению юмориста, пара узаконила отношения еще в начале декабря. Известный пародист Валерий Пономаренко, работавший под руководством Евгения Петросяна в «Кривом зеркале», прокомментировал 5-tv.ru информацию о его женитьбе.

«Я приветствую любой брак в России, когда нормальный брак — он и она сочетаются браком. Я подчеркиваю, он и она. Не он и он, не она и она, а именно он и она. Я все эти браки приветствую, тем более Евгения Вагановича. Создается ячейка общества взамен утраченной, это может только приветствоваться», — подчеркнул участник дуэта Братья Пономаренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилась информация о том, что Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице.