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«Во всем раскаиваюсь»: Новые подробности убийства Каторгиной в Екатеринбурге

, 14:51 | Карина Бернтгольц Видео 114

По словам Михаила Федоровича, на девушку напал Марат Ахметвалиев.

Фото: Вконтакте / Михаил Федорович

Один из подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной Михаил Федорович на суде рассказал подробности убийства девушки. По словам мужчины, на менеджера напал его знакомый — Марат Ахметвалиев, который также задержан по обвинению в преступлении.

Как пояснил Федорович в интервью для портала «Екатеринбург онлайн», его приятель схватил нож и надавил на гортань Каторгиной. Вовремя остановить мужчину не получилось из-за того, что все произошло внезапно и никто из участников событий не смог быстро среагировать, отметил подозреваемый.

«Марат надавил на гортань, ножом тоже он ударил. Мы не остановили его, потому что все произошло очень неожиданно. Это произошло за две-три минуты», — рассказал Михаил.

Он признался, что не снимает с себя вину за произошедшее и раскаивается в содеянном.

«Во всем раскаиваюсь так, как оно есть. Соответственным образом, что моя семья, у меня также есть дети. <…> Все признаю от и до, во всей совокупности этого дела», — заключил задержанный.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. Через несколько дней Каторгина была найдена мертвой. По предварительным данным, убийство было совершено в целях хищения машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в убийстве обвиняются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Они арестованы до 11 декабря.

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