Очередь в Эрмитаж можно будет увидеть в режиме онлайн

Накануне, 8 декабря, день рождения отметил Эрмитаж. Музею исполнилось 255 лет. Там ценят традиции, но внедряют и новые технологии.

Так, на официальном сайте можно будет проверить, есть ли очередь на вход. Для этого в следующем году запустят специальную трансляцию, чтобы посетители смогли выбрать удобное время для посещения.

Также планируют ввести билеты на отдельные выставки с указанием времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает свой 75-летний юбилей.