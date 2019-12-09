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Очередь в Эрмитаж можно будет увидеть в режиме онлайн

, 21:25 Эфирная новость 16

В музее, отметившем 255-летие, ценят традиции, но внедряют и новые технологии.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Накануне, 8 декабря, день рождения отметил Эрмитаж. Музею исполнилось 255 лет. Там ценят традиции, но внедряют и новые технологии.

Так, на официальном сайте можно будет проверить, есть ли очередь на вход. Для этого в следующем году запустят специальную трансляцию, чтобы посетители смогли выбрать удобное время для посещения.

Также планируют ввести билеты на отдельные выставки с указанием времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает свой 75-летний юбилей.

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