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  4. «Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

, 19:22 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 1 720

По словам известной пародистки, на месте Татьяны Брухуновой должна была быть она.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov,

Коллега Евгения Петросяна, известная пародистка и юмористка Елена Воробей в телефонном разговоре с 5-tv.ru отказалась серьезно комментировать взбудораживший общественность слух о женитьбе 74-летнего артиста на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Однако все-же пожелала счастья молодым, высказавшись на эту тему в свойственной ее профессии манере.

«Я могу сказать только, что этот роман приписывали мне. Эх! Такого жениха угнали! Придется ходить в девках дальше. Я желаю счастья молодым!» — сказала Воробей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян женился в пятый раз. Это произошло в начале декабря. На тот факт, что юморист и его помощница узаконили отношения, намекают и их посты в соцсетях.

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«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

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