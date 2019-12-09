«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Коллега Евгения Петросяна, известная пародистка и юмористка Елена Воробей в телефонном разговоре с 5-tv.ru отказалась серьезно комментировать взбудораживший общественность слух о женитьбе 74-летнего артиста на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Однако все-же пожелала счастья молодым, высказавшись на эту тему в свойственной ее профессии манере.

«Я могу сказать только, что этот роман приписывали мне. Эх! Такого жениха угнали! Придется ходить в девках дальше. Я желаю счастья молодым!» — сказала Воробей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян женился в пятый раз. Это произошло в начале декабря. На тот факт, что юморист и его помощница узаконили отношения, намекают и их посты в соцсетях.