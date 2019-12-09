Младшая дочь Сосо Павлиашвили, 11-летняя Сандра раскритиковала Департамент образования за домашнее задание, которое приходится выполнять детям дома после уроков. Забавное видеообращение певец выложил на своей странице в Instagram.

«Моя Сандра…без комментариев», — подписал ролик артист.

На видео девочка по-взрослому рассуждает о том, что у детей не остается времени на отдых и развитие.

«Никогда не понимала логику Департамента по образованию, который задает детям домашнее задание. Домой дети приходят, чтобы отдыхать морально и физически, заниматься своим хобби, своими делами и учиться не в плане уроков, а учиться морально. Дорогие граждане, не задавайте, пожалуйста, детям домашнее задание!» — говорит Сандра.

Instagram @soso_pavliashvili_official

Подавляющее большинство подписчиков согласились с ребенком.

«Прелесть!!!» — прокомментировал видео композитор Игорь Крутой.

«Умница! Все правильно сказала!»

«Золотые слова! Нужно отметить Департамент образования!»

«Мудрейшая из мудрейших»;

«Дети умнее людей в департаментах»;

«Я бабушка и очень люблю своих внуков, согласна, Сандра, родная!» — комментирую ролик пользователи.

Однако нашлось немало тех, кто счел заявление девочки возмутительным, развращающим и вредным.

«Домашнее задание нужно для закрепления знаний, для воспитания ответственности ребенка. Сейчас многие хотят упростить образование детей, хотя оно уже упрощено. И многие смотрят на Запад, а там мало знаний получают».

«Простите, Сосо, но такие мысли у ребенка опасны, прежде всего для нее самой. Говорю это и как педагог, и из глубокого уважения к вам», — пишут моралисты.

Недавно, как сообщал 5-tv.ru, освободить учеников от домашних заданий предложил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В Совете Федерации заявили, что готовы рассмотреть вопрос.