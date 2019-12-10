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Романов день: почему 10 декабря строго запрещено шить и рыбачить?

, 0:00 | Анастасия Игонина Видео 44

Во вторник, 10 декабря, верующие чтят память Романа Антиохийского — монаха, который провел жизнь в строгой богоугодной аскезе.

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Фото, видео: pokrovikona.ru, pravoslavie.ru, globallookpress.com /Alexander Chernykh, /Claire Richardson

Во вторник, 10 декабря, верующие чтят память преподобного Романа Антиохийского. Монах был причислен к лику святых благодаря строгим ограничениям себя при жизни.

Роман прожил жизнь в чужом и очень тесном жилище. Он никогда не пользовался огнем и светильниками. В течение всей своей взрослой жизни преподобный ел только хлеб с солью, а пил только ключевую воду.

Роман Антиохийский принял строжайшую аскезу. Так, мужчина никогда не стриг волосы, и вскоре они стали настолько длинными, что их пришлось обвязывать вокруг пояса. Преподобный носил только рубаху-власяницу и вериги — железные оковы, которые надеваются на голое тело для смирения плоти. Также монах обладал даром чудотворения и исцелял даже самые тяжелые болезни.

Что нужно делать 10 декабря

В Романов день верующим стоит отправиться в церковь и помолиться перед иконой Божьей матери, которая известна как «Знамение» — на ней Дева Мария запечатлена воздевшей руки в молитве. Считается, что обращение к святому Роману перед ликом этой иконы способствует избавлению от бесплодия.

На Руси в этот день занимались выпечкой — на столе обязательно должны быть домашние пироги, булки и любые другие мучные лакомства.

Чего нельзя делать 10 декабря

Категорически запрещалось шить или вязать — если погода стоит теплая, то таким способом можно зашить тепло.

Настрого запрещалось ходить рыбачить — считалось, что в Романов день в рыбу вселяется нечисть, которая прячется от святого под водой.

Плохой приметой было впускать в этот день в дом немощных, больных и бедных. На Руси верили, что такие гости уйдут, оставив свои беды хозяевам.

Приметы на 10 декабря

  • Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло — оттепель.
  • Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.
  • Багряная заря — к сильному ветру.

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