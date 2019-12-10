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Степаненко о свадьбе Петросяна и Брухуновой: «Пусть они живут своей жизнью»

, 0:39 | Сергей Зеленский Видео 17

Несмотря на нейтральные пожелания, экс-супруга известного юмориста дожидается раздела имущества.

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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, @bruhunova

Елена Степаненко впервые прокомментировала возможное бракосочетание своего бывшего супруга, известного юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой. Артистка уверена, что эта женитьба не отразится на разделе имущества, которое длится уже около года.

«Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет», — приводит слова Степаненко KP.RU.

По неподтвержденной от потенциальных молодоженов информации, они узаконили отношения в начале декабря. Сведения о романе 74-летнего артиста и 30-летней ассистентки стали просачиваться в прессу вскоре после его развода с 66-летней коллегой по сцене.

И Петросян, и Брухунова неоднократно размещали в Instagram неоднозначные фото, которые трактовались поклонниками как свидетельство их бурного романа.

Тем не менее, помимо этой лирики, Петросяну и Степаненко есть что делить. 5-tv.ru подробно рассказывал о многомиллионном имуществе, которое бывшие супруги пытаются друг у друга отсудить.

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