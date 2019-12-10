Более 30 килограммов марихуаны найдены в самолете умершего рэпера Juice Wrld

Внезапная смерть популярного американского рэпера Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс) обрастает новыми подробностями — в частном самолете музыканта полицейские обнаружили более 30 килограммов марихуаны.

На фото багажа Хиггинса видны открытые чемоданы, в которых находятся прозрачные полиэтиленовые пакеты с травой.

Twitter @mymixtapez

Также в его личных вещах был обнаружен флакон противокашлевого сиропа с кодеином.

Кроме того, знакомые 21-летнего Хиггинса утверждают, что буквально незадолго до смерти он принимал некие таблетки.

Артист 8 декабря прибыл из Калифорнии в чикагский аэропорт «Мидуэй», где ему неожиданно стало плохо, и он скончался. По заключению врачей, у 21-летнего мужчины произошел сердечный приступ.

Как рассказывал 5-tv.ru, в своем последнем посте в Instagram, датированным 4 декабря, Juice Wrld написал, что празднует свой день рождения уже неделю.

Популярность рэперу принес трек «Lucid Dreams», который на YouTube посмотрели почти 400 миллионов раз. Его дебютная работа называлась «Goodbye & Good Riddance» и заняла четвертую строчку в чартах США, но уже следующая — «Death Race for Love» выстрелила сразу на первое место. Хиггинс был обладателем премий MTV Video Music Awards и Billboard Music Awards как лучший молодой музыкант.