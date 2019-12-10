Самолет ВВС Чили разбился, на борту находились 38 человек

Самолет ВВС Чили потерпел крушение на пути в Антарктиду. На борту находились 38 человек.

Информацию о крушении подтвердили в пресс-службе ВВС республики. Там сообщили, что самолет Hercules C130 получил этот статус, так как семь часов не выходил на связь. Ведется поиск выживших.

Незадолго до этого генерал ВВС страны Эдуардо Москейра сообщил, что у самолета заканчивалось топливо.

«0:40 (6.40 мск) – это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться», — цитирует РИА Новости генерала.

Военачальник также не исключил, что он мог сесть на воду.

Ранее пресс-служба ВВС Чили сообщила, что самолет Hercules C130, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, вылетел вечером 9 декабря из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. В полночь судно перестало выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любвеобильный пассажир устроил дебош в самолете, получив отказ от соседки.