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«Я лучше всех»: Прохор Шаляпин в красной шубе позирует на королевском диване

, 23:51 | Мия Субботина Фото 76

Артист поделился аристократичным фото в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин доказал поклонникам, что у него прекрасное чувство юмора. В кадре артист позирует на роскошном королевском диване в ярко-красной шубе и стильных молодежных кроссовках. Фотографию Прохор решил сопроводить оригинальной подписью. Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

«Слава Богу, я лучше всех!» — иронично подписал снимок артист.

Instagram @shalyapin_official

Фанаты исполнителя пришли в восторг от самоиронии Шаляпина и оставили комплименты под его постом.

«Скромняга»;

«Король на троне»;

«Красавец»;

«Папин бродяга, мамин симпатяга»;

«Молодец! Хорошее чувство юмора!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Цымбалюк-Романовская после снятия подписки о невыезде уехала из Москвы.

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