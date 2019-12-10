«Я лучше всех»: Прохор Шаляпин в красной шубе позирует на королевском диване

Российский певец Прохор Шаляпин доказал поклонникам, что у него прекрасное чувство юмора. В кадре артист позирует на роскошном королевском диване в ярко-красной шубе и стильных молодежных кроссовках. Фотографию Прохор решил сопроводить оригинальной подписью. Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.
«Слава Богу, я лучше всех!» — иронично подписал снимок артист.
Фанаты исполнителя пришли в восторг от самоиронии Шаляпина и оставили комплименты под его постом.
«Скромняга»;
«Король на троне»;
«Красавец»;
«Папин бродяга, мамин симпатяга»;
«Молодец! Хорошее чувство юмора!» — написали фолловеры.
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