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  4. «Красный или черный?» Янина Студилина примерила сексуальный наряд на Новый год

«Красный или черный?» Янина Студилина примерила сексуальный наряд на Новый год

, 21:35 | Валентин Черников Фото 35

Звезда «Ранеток» попросила поклонников решить, в каком платье ей встретить праздник.

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Фото, видео: Instagram @yanina_studilina

Сексуальное платье Янины Студилиной спровоцировало споры между поклонниками в Instagram. Звезда сериала «Ранетки» сделала серию снимков в примерочной салона женской одежды. На них она представила два варианта наряда.

«Красный или черный? Какой выбрать? Может, так и встретить Новый год?» — спросила Студилина.

yanina_studilina

Оба домашних мини-платья с глубоким вырезом превосходно сидят на Янине. Но мнения фанатов разделились. Большинство подписчиков отдали предпочтение бардовому цвету. А отдельные комментаторы посоветовали актрисе примерить белое платье с фатой, намекая на замужество. Очевидно, не все поклонники в курсе, что Студилина замужем за сыном продюсера одного из федеральных телеканалов Александром Роднянским-младшим.

«Черный лучше»;

«Ты такая нежная в красном»;

«Белый! И желательно с фатой»;

«Да в любом красавица», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Янина Студилина раскрыла секрет молодости, вынырнув из проруби.

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