«Писали в каждой статье, что я жирная!»: Погребняк жестко ответила хейтерам

Пост Марии Погребняк, посвященный троллям и хейтерам, приковал внимание пользователей Instagram. В нем жена футболиста, не стесняясь хлестких выражений, ответила на издевательства в сети над ее полнотой.

Светская львица выложила архивный снимок из 2000-х, где запечатлена в обнимку с супругом. В ту пору она не могла восстановить форму после рождения первого сына Артема. Впоследствии Мария родила мужу еще двоих сыновей, стала следить за питанием и заниматься в спортзале. В результате теперь уже мать троих детей похудела на 30 килограммов.

Тем временем старая фотография продолжала гулять по интернету. Глумления над Погребняк продолжаются по сей день. Это заставило ее написать очередное ответное сообщение.

Instagram @mariapoga_

«Вы всегда меня отмечаете на этой фотографии! Я знаю, что это я, и не стесняюсь этого! Да, я прибавила в весе 30 килограммов, и вы меня „чмырили“, унижали, оскорбляли, писали в каждой статье, что я жирная! Вам всем было плевать, что я только родила ребенка, и какого мне было все это читать! Многие „доброжелатели“ хотели, чтобы я сломалась!» — заявила блогер.

Далее Мария вступилась за все сообщество упитанных людей. Унижать человека за лишний вес недопустимо, указала автор. Тем более, когда не знаешь, отчего образовалась полнота.

«Слава богу, рядом был мой муж и моя семья, которые меня поддерживали. Благодаря им я справилась с этим негативом! А если нет рядом такой поддержки, вы представляете к каким последствиям ваш троллинг может привести? P. S. Сейчас меня троллят за худобу. Вам не угодить прям, но мне теперь точно…», — заключила Погребняк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк пригрозила хейтерам скалкой.