Россияне не пострадали во время стрельбы в больнице в Чехии

Граждане России не должны были пострадать в результате стрельбы в университетской больнице в чешском городе Острава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство РФ в городе Брно.

В Минздраве Чехии сообщили, что число погибших увеличилось до шести человек. Изначально сообщалось, что погибли четыре человека. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Полиция Чехии на своей странице в Twitter сообщила, что сменился главный подозреваемый. До этого им был молодой человек в красной куртке. Сейчас он проходит по делу в качестве главного свидетеля. Фото нового подозреваемого.

По информации чешских СМИ, мотивом убийцы могла быть месть. Предварительно, в больнице при родах умер его ребенок.

Twitter @PolicieCZ

Как сообщал 5-tv.ru, стрельба в Чехии произошла рано утром 10 декабря на верхних этажах больницы. Полиция ранее выкладывала фото подозреваемого, который теперь свидетель.