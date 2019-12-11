Двухлетний сын Глафиры Тархановой случайно вызвал полицию

Глафира Тарханова рассказала, как к ней домой приехала полиция, которую случайно вызвал ее маленький сын, передает портал «7дней.ru».

Звезда сериала «Громовы» вспомнила, как двухлетний Никифор во время игры со смартфоном случайно его разблокировал и набрал экстренный вызов. Стражи порядка примчались мгновенно. Супругу артистки, актеру Малого театра Алексею Фаддееву, пришлось оправдываться за ложный вызов. Он написал отказ и объяснил недоразумение.

«Я была в шоке! Конечно же, мы извинились и по телефону, и лично! Может, хорошо, что на четверых у моих детей один кнопочный аппарат?» — сказала Тарханова.

Семейная пара воспитывает четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Родители души в них не чают. Но иногда ребята заставляют маму и папу поволноваться. Глафира рассказывала и другой случай, когда дети дома в ее отсутствие разбили ртутный термометр. Актриса отправила детей к бабушке и очистила помещение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глафира Тарханова рассказала, в каком наряде лучше всего встречать этот новый год.