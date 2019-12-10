Подозреваемый в расстреле пациентов больницы в Чехии найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе в больнице в чешской Остраве найден мертвым. Об этом сообщают местные правоохранители. По последним данным, в результате кровавой бойни, устроенной неизвестным злоумышленником, шесть человек погибли, еще двое получили ранения.

Инцидент произошел в Факультетской больнице в городе Острава. Стрельба произошла рано утром на верхних этажах клиники. Полиция пыталась задержать злоумышленника, который скрылся с места происшествия на машине марки Renault Laguna. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент правоохранительные органы утверждают, что нарушитель найден мертвым. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Чехии усилены меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии.