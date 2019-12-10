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«До слез, до мурашек!»: Валерия поделилась впечатлениями от концерта Носкова

, 18:32 | Валентин Черников Фото 68

Певица рассказала, что испытала за кулисами во время первого после тяжелой болезни выступления заслуженного артиста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @valeriya

Впечатлениями от прошедшего концерта Николая Носкова поделилась певица Валерия. В Instagram она разместила длинный пост, в котором описала эмоции коллег заслуженного артиста во время его вечера.

Выступление вокалиста 9 декабря в столичном Crocus City Hall стало его первым выходом на сцену после трехлетнего перерыва. Из-за последствий тяжелого инсульта Носков большую часть концерта провел в кресле. Песни из его репертуара исполнили Александр Розенбаум, Наргиз, Валерия, Стас Пьеха и другие звезды, включая Валерию.

«Все прекрасно понимали, что перепеть Носкова невозможно, да и соревноваться никто не собирался — задачи были другие. Все с необыкновенным уважением и трепетом прикасались к этому репертуару. Если бы вы видели, как все артисты волновались за кулисами. Лолита Милявская, какие эмоции мы вчера испытали! Весь концерт до слез, до мурашек», — написала в микроблоге певица.

Instagram @valeriya

Знаменитость добавила, что сцена лечит, и все соратники Носкова верят в его выздоровление.

«То, что он вчера сделал — настоящий подвиг. Еще полгода назад мысль об этом концерте казалась авантюрной, невозможной — вчера все получилось. Спасибо Виктору Дробышу за идею и реализацию этого концерта, за то, что вдохновил, вселил веру в Николая. Спасибо моему мужу Иосифу Пригожину за то, что восемь лет работая с Носковым, сделал его лучшие песни достоянием широкой публики, а теперь они уже стали классикой», — заключила Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель побывала на первом концерте Носкова после инсульта.

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