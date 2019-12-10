Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил показать поклонникам, каким крутым каратистом был. На своей странице в Instagram опубликовал школьное фото, на котором запечатлен в воздухе в момент «прыжка каратиста».

«Мои школьные годы. Помню какая-то коза доказывала мне в ВК, что это фотка фотошоп из-за «очень реалистичной тени» (это смаз, а не тень, на мыльных фотиках такое часто). Потом я ей ответил: «Если бы я делал ее в фотошопе, поверь, тени этой там бы не было», — объяснил снимок артист.

Instagram @npresnyakov

К слову, в подростковом возрасте сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего действительно занимался восточными единоборствами и любил экстремальные виды спорта. Говорят, он старался подражать главному герою кинотрилогии «Матрица» Нео.

«Милое фото»;

«Круто, круче не бывает»;

«С учителями не было проблем из-за прически?» — комментируют фото подписчики.

На снимке у Преснякова распущенные волосы значительно ниже плеч и черная шапочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 28-летний Никита Пресняков и его 22-летняя жена Алена Краснова пролетели на тросах между небоскребами в Объединенных Арабских Эмиратах.