Юрий Лужков однажды пожалел, что согласился возглавить мэрию Москвы в 1990-х годах. Об этом 5-tv.ru сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин, который с 2001 года был первым заместителем бывшего мэра, а до избрания Сергея Собянина — временно исполняющим обязанности.

«Та Москва, которая досталась Лужкову, она была в тяжелейшем состоянии. Был такой момент даже, когда как-то он сказал: „А зачем я за это взялся?“ Настолько была сложная ситуация. Пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало. Криминал. В театр люди боялись пойти», — сказал Ресин.

По его словам, за 18 лет управления мэрией Москвы Лужкову удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. По мнению парламентария, благодаря бывшему мэру Москва вышла из кризиса

«Я потрясен его смертью хотя бы потому, что он, в общем-то, очень спортивный был. Он всегда умел совместить работу со спортом. Он играл в футбол, теннис, пинг-понг. Чем только он не занимался», — заключил Ресин.

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. По предварительной информации, он ушел из жизни в Германии после операции на сердце. Ранее стало известно место похорон бывшего мэра, руководившего мэрией Москвы 18 лет.