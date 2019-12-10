Дочь Винокура выложила архивное видео с матерью юмориста

Трогательное видео с матерью Владимира Винокура выложила в Instagram его дочь Анастасия. Балерина принимает поздравления в связи с четвертым днем рождения сына Феди. По этому поводу она опубликовала в микроблоге кадры прошлых лет, когда мальчику еще не исполнился год. Среди них оказался фрагмент, на котором Анна Юльевна нянчится с правнуком.

Мама Винокура скончалась в августе 2018-го на 97 году жизни. Ее уход из жизни стал сильным ударом для членов семьи, и прежде всего для самого юмориста. Артист надолго впал в депрессию. Вернуться к работе ему помогла поддержка близких и коллег.

Instagram @nastyavinokur

На архивных кадрах Анна Винокур держит маленького Федю на руках и ласково с ним беседует. И она, и малыш при этом радостно улыбаются. Милое видео растрогало поклонников до слез.

Ранее 5-tv.ru писал, что Винокур вступился за Ротару в скандале с лишением ее звания народной артистки.