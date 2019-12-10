«Хитрая и расчетливая»: экстрасенс о молодой жене Евгения Петросяна

На днях публику взбудоражила новость, что Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова тайно поженились в начале декабря. Как долго продлится этот брак и будет ли он удачным, 5-tv.ru спросил у экстрасенса Марианны Абравитовой. По ее мнению, ни о каком большом чувстве со стороны молодой супруги в данном случае речь не идет, однако она сделает артиста счастливым.

«На мой взгляд, это последний брак Петросяна, пятый. И несмотря на то что дама, которая выходит за него замуж, его не любит, и для нее это, конечно, брак по расчету, я считаю, что Петросяну очень повезло. Потому что она создаст ему такие условия его закатной фазы жизни, что в принципе он почувствует, что такое настоящее счастье в личной жизни», — сказала Абравитова.

По словам экстрасенса, с Еленой Степаненко у Петросяна как такового брака не было. Это были дружеские, партнерские, профессиональные отношения, но не отношения мужчины с женщиной. С Татьяной Брухуновой — совсем другая история. Абравитова считает, что в наш век продвинутый медицины пара даже решит завести детей.

«Она девушка молодая, ей вполне захочется иметь наследников всего этого состояния, а также талантов Петросяна», — полагает эксперт.

Татьяну Брухунову экстрасенс видит как очень мудрую и расчетливую женщину, которая будет в этой семье лидером, но скрытым. При этом сделает все, чтобы лидером себя ощущал Евгений Петросян.

«С ее стороны это бизнес-план, конечно. Но она настолько искусна в исполнении этого бизнес-плана, что ничего плохого я в этом не вижу. У каждого свои цели в этой жизни, она своей достигла, и я думаю, что Петросян тут не проиграл ни коим образом», — уверена Марианна Абравитова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, давний друг Петросяна, писатель-сатирик Георгий Териков рассказал, что называет Татьяну Брухунову Несмеяной. По его словам, она очень серьезная и ответственная.