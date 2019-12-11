От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года

5-tv.ru публикует подборку самых откровенных и провокационных фото представительниц российского шоу-бизнеса, уходящего 2019 года.

Певица Наташа Королева ворвалась в этот список, поддавшись тенденции и поддержав идею выкладывать обнаженные йога-снимки в Instagram. Абсолютно голая знаменитость сделала стойку на голове спиной к камере так, что в кадре видны только ее спина и ягодицы.

Instagram @koroleva__star

Модель Анастасия Квитко, которую пользователи сети больше знают, как «русскую Кардашьян», чаще других выкладывает в сеть «вкусные» картинки, демонстрируя внушительные и в то же время аппетитные формы. В данном случае девушка в желтом бикини с распущенными волосами и солнцезащитных очках позирует, лежа на песке.

Instagram @anastasiya_kvitko

Телеведущая Анфиса Чехова не стала исключением и представила на суд подписчиков фото, на котором позирует обнаженной верхом на коне. Знаменитость тогда призвала пользователей наслаждаться увиденным и отметила, что каждая подобная ее публикация может стать последней.

Instagram @achekhova

Актриса Анастасия Макеева стала героиней этого материала после того, как разместила в сети снимки, сделанные на ромашковом поле. На фото артистка позирует без одежды с распущенными волосами, прикрыв пикантные места корзиной с полевыми цветами.

Instagram @makeevan

Певица Анна Седокова, в свою очередь, выложила пикантные кадры, сделанные во время фотосессии для глянцевого журнала. Знаменитость позирует в колготках в сеточку, надетых на голое тело, и в черном бюстгальтере. Эти снимки артистки вызвали волну негодования хейтеров. Пользователи раскритиковали певицу, отметив, что женщина, которая является образцом для подражания для своих детей, не должна выставлять достоинства своей фигуры на всеобщее обозрение.

Instagram @annasedokova

Фигуристка, ведущая и певица Анна Семенович регулярно отвлекает своих фанатов от дел, публикуя в сети откровенные снимки. Бывшая солистка группы «Блестящие» на кадрах может быть и полностью одетой, при этом ее внушительный бюст всегда доступен взору пользователей.

Instagram @ann_semenovich

Модель Ирина Шейк из-за своих «горячих» публикаций на раз становилась объектом пристального внимания прессы. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера регулярно устраивает эпатажные фотосессии, чем радует многочисленных поклонников.

Instagram @irinashayk

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева частенько вдохновляет своих поклонников яркими и провокационными публикациями. Певица не раз становилась объектом критики из-за откровенных снимков, которые выкладывает в сеть, несмотря на негодование некоторых пользователей. Большинство подписчиков певицы, наоборот, восхищается ее красотой и точеной фигурой.

Instagram @ververa

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина также известна «горячими» публикациями среди пользователей сети. Певица даже оказалась на третьей позиции в рейтинге «Топ-100 самых сексуальных женщин страны», по мнению журнала Maxim. Несмотря на это, подписчики не перестают восторгаться ее формами.

Instagram @seryabkina

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