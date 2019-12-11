  1. Пятый канал
  4. «Они даже придают выразительность взгляду»: Хромченко о мимических морщинках

«Они даже придают выразительность взгляду»: Хромченко о мимических морщинках

, 7:54 | Валентин Черников Фото 37

Ведущая рассказала, как ухаживает за кожей вокруг глаз.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @evelinakhromtchenko

Секретами ухода за зоной вокруг глаз поделилась с подписчиками в Instagram ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Как заметила автор поста, эта область лица очень нежная, и чтобы не навредить ей, нужно пользоваться специальными средствами.

По словам Хромченко, вечером она наносит питательный крем с экстрактом черного трюфеля, а утром патчи. Концентрированная восстанавливающая маска для глаз оставляет тонкий маслянистый след, который знаменитость использует для легкого массажа кончиками пальцев. ⠀

Instagram @evelinakhromtchenko

«Меня не особо пугают мимические морщинки-лучики в уголках глаз. Мне кажется, они даже придают выразительность взгляду, но вот дряблая кожа под глазами в мои планы не входит, поэтому я стараюсь снимать макияж бережно и не экономлю на ватных дисках и мицелярке», — заявила эксперт в области моды.

После снятия макияжа Эвелина посоветовала делать легкий массаж зоны вокруг глаз. Можно совмещать его с нанесением крема. ⠀ ⠀

«Зона вокруг глаз первой принимает на себя удар от всех стрессов и недосыпа, поэтому сон — лучший друг вашей кожи. Не плачьте! Ни один мужчина, ни одна рабочая проблема, ни один душещипательный фильм, ни одна красивая невеста не стоят ваших слез, а значит, и отеков, которые ведут к появлению мешков под глазами и, как следствие, к ранней блефаропластике», — подытожила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал со слов Эвелины Хромченко, как можно и как нельзя одеваться на корпоратив.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

8:46
Мужчина с ножом напал на двух полицейских в Саратовской области
8:35
Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек
8:27
Строптивый конь скинул наездницу и устроил себе прогулку по Петербургу
8:17
Елена Малышева развеяла опасные мифы о домашнем лечении отравлений
8:09
Ростовские чиновники отбирают у сельского медработника субсидию на жилье
8:00
Скандал разразился на Украине из-за приезда «Мисс Львов» в Москву

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]