«Они даже придают выразительность взгляду»: Хромченко о мимических морщинках

Секретами ухода за зоной вокруг глаз поделилась с подписчиками в Instagram ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Как заметила автор поста, эта область лица очень нежная, и чтобы не навредить ей, нужно пользоваться специальными средствами.

По словам Хромченко, вечером она наносит питательный крем с экстрактом черного трюфеля, а утром патчи. Концентрированная восстанавливающая маска для глаз оставляет тонкий маслянистый след, который знаменитость использует для легкого массажа кончиками пальцев. ⠀

Instagram @evelinakhromtchenko

«Меня не особо пугают мимические морщинки-лучики в уголках глаз. Мне кажется, они даже придают выразительность взгляду, но вот дряблая кожа под глазами в мои планы не входит, поэтому я стараюсь снимать макияж бережно и не экономлю на ватных дисках и мицелярке», — заявила эксперт в области моды.

После снятия макияжа Эвелина посоветовала делать легкий массаж зоны вокруг глаз. Можно совмещать его с нанесением крема. ⠀ ⠀

«Зона вокруг глаз первой принимает на себя удар от всех стрессов и недосыпа, поэтому сон — лучший друг вашей кожи. Не плачьте! Ни один мужчина, ни одна рабочая проблема, ни один душещипательный фильм, ни одна красивая невеста не стоят ваших слез, а значит, и отеков, которые ведут к появлению мешков под глазами и, как следствие, к ранней блефаропластике», — подытожила звезда.

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