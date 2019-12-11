Семеро парней избили четырех 18-летних девушек в центре Санкт-Петербурга

Семеро парней напали на 18-летних девушек в центре Санкт-Петербурга. Как рассказала 78.ru одна из пострадавших, четыре подруги отправились в понедельник вечером прогуляться по Лиговскому проспекту. Через какое-то время они заметили, что за ними идет компания молодых людей «славянской внешности».

Сначала они придрались к внешнему виду девушек, которые, по мнению, выглядели «как пацанки», заявили, что они лесбиянки, а потом разделили их и попытались сбить с ног. Двум девочкам удалось вырваться и забежать в кофейню за подмогой. Двух других тем временем напавшие заставили вывернуть карманы. На вопрос «зачем вы так с девушками», парни ответили:

«Какая это девочка, если она похожа на мужика».

В итоге одну из пострадавших скорая увезла в больницу. У нее сотрясение мозга и разбита губа, врачи наложили швы и отправили ее домой. Полиция проводит проверку по факту этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как три девушки и два парня в центре Санкт-Петербурга ограбили и избили 26-летнего молодого человека.