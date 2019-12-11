По меньшей мере шесть человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

Люди погибли во время стрельбы в городе Джерси-Сити в США. Трагедия произошла 11 декабря.

О перестрелке сообщило издание The New York Times. По данным прессы, огонь открыли два человека, которые позднее забаррикадировались в расположенном неподалеку небольшом магазине. По предварительной информации, стрельба началась в результате «неудачной сделки с наркотиками».

На место происшествия прибыла полиция, в помещение, где укрылись преступники, был направлен робот с видеокамерой и микрофоном. По данным американских СМИ, злоумышленников удалось нейтрализовать.

Известно, что в ходе перестрелки был убит полицейский. Также сообщается о погибших среди мирного населения — источники говорят о шести или семи жертвах происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии.