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По меньшей мере шесть человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

, 0:53 | Анастасия Игонина Видео 22

По данным одних местных изданий, число жертв достигло шести человек, по информации других — погибших семеро.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Emily Molli, Twitter @FrumNewsReport

Люди погибли во время стрельбы в городе Джерси-Сити в США. Трагедия произошла 11 декабря.

О перестрелке сообщило издание The New York Times. По данным прессы, огонь открыли два человека, которые позднее забаррикадировались в расположенном неподалеку небольшом магазине. По предварительной информации, стрельба началась в результате «неудачной сделки с наркотиками».

На место происшествия прибыла полиция, в помещение, где укрылись преступники, был направлен робот с видеокамерой и микрофоном. По данным американских СМИ, злоумышленников удалось нейтрализовать.

Известно, что в ходе перестрелки был убит полицейский. Также сообщается о погибших среди мирного населения — источники говорят о шести или семи жертвах происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии.

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