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  4. «Даже думать сложно»: бикини «русской Кардашьян» парализовало фанатов

«Даже думать сложно»: бикини «русской Кардашьян» парализовало фанатов

, 6:09 | Анастасия Игонина Фото 299

Снимки оказались настолько сексуальными, что подписчики модели долго не могли прийти в себя.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко снова лишила дара речи своих поклонников. «Русская Кардашьян» опубликовала новые жаркие фото с прогулки на яхте.

В кадре модель позирует на палубе в серебристой кепке-козырьке и коралловом бикини. Бюстгальтер на завязках с трудом вмещает роскошные формы девушки — часть груди все-таки оказывается за пределами пляжного наряда.

Низ купальника тоже подчеркивает сексуальность образа — трусики-танга прикрывают спереди только так называемую зону глубокого бикини.

Instagram @anastasiya_kvitko

В комментариях поклонники признались, что долго не могли ничего написать, поскольку буквально онемели при виде таких будоражащих фантазию фото «русской Кардашьян».

«Просто дух захватывает!»

«Нет слов — ты богиня сексуальности!»

«Мне даже думать сложно, глядя на эти фото», — наперебой восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» кардинально сменила имидж и буквально взорвала сеть.

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