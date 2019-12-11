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Памятник власовцам установят в Праге вопреки протестам

, 7:00 Эфирная новость 13

Президент страны Милош Земан выразил сомнение в необходимости появления такой достопримечательности.

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Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru

В Праге появится памятник власовцам. Такое решение приняли руководители одного из районов чешской столицы.

Власовцами в годы войны называли отряды, которые перешли на сторону Германии. Командовал ими генерал Власов, который позже был признан изменником родины.

По мнению муниципальных властей микрорайона, власовцы в 45-м участвовали в освобождении Праги, и заслуживают монумента. Обсуждение в прямом эфире показывали чешские телеканалы.

Президент страны Милош Земан выразил сомнение в необходимости появления такой достопримечательности. Но, несмотря на то, что многие жители города высказались против, решение было принято.

Напомним, ранее, тоже не учитывая общественное мнение, депутаты парламента постановили убрать с одной из Пражских площадей памятник советскому маршал Коневу. Именно он руководил операцией по освобождению города весной 45-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очередной памятник советским воинам снесли в Литве.

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