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Винокур расчувствовался от поздравления Тимати его внуку

, 9:16 | Мия Субботина Фото 1 654

Мальчику, который к тому же является крестником рэпера, исполнилось четыре года.

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Фото, видео: Instagram @vladimir_vinokur, ТАСС /Геодакян Артем

Известный юморист Владимир Винокур расчувствовался от поздравления Тимати его внуку. Известно, что музыкант является крестным четырехлетнего Федора, который отметил четвертый день рождения. Совместный снимок с рэпером Винокур разместил на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Тимур, что поздравил моего внука Федора, твоего крестника, с днем рождения», — написал комик.

Instagram @vladimir_vinokur

Многие подписчики юмориста и не подозревали, что Тимати является крестным отцом внука юмориста. Однако это неудивительно для звезд: мальчик рожден в семье друга Юнусова продюсера Григория Матвеевичева.

Подписчики 71-летнего артиста также решили присоединиться к поздравлениям знаменитого крестного папы и написали свои пожелания внуку прославленного комика.

«С днем рождения малыша»;

«Поздравляем с днем рождения Феди!»;

«Пусть растет здоровым и счастливым на радость всей вашей семье!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Винокура выложила архивное видео с матерью юмориста.

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