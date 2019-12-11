Известный юморист Владимир Винокур расчувствовался от поздравления Тимати его внуку. Известно, что музыкант является крестным четырехлетнего Федора, который отметил четвертый день рождения. Совместный снимок с рэпером Винокур разместил на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Тимур, что поздравил моего внука Федора, твоего крестника, с днем рождения», — написал комик.

Instagram @vladimir_vinokur

Многие подписчики юмориста и не подозревали, что Тимати является крестным отцом внука юмориста. Однако это неудивительно для звезд: мальчик рожден в семье друга Юнусова продюсера Григория Матвеевичева.

Подписчики 71-летнего артиста также решили присоединиться к поздравлениям знаменитого крестного папы и написали свои пожелания внуку прославленного комика.

«С днем рождения малыша»;

«Поздравляем с днем рождения Феди!»;

«Пусть растет здоровым и счастливым на радость всей вашей семье!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Винокура выложила архивное видео с матерью юмориста.