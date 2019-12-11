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«Мари была талантливой женщиной»: Лоза высказался о смерти вокалистки Roxette

, 9:38 | Валентин Черников 26

Российский музыкант оценил вклад Мари Фредрикссон в музыкальную индустрию.

Фото: www.globallookpress.com /FrankHoermann/SVEN SIMON

Смерть солистки шведской группы Roxette Мари Фредрикссон прокомментировал певец Юрий Лоза. Его слова приводит Nation News.

Члены коллектива, и прежде всего его бессменная вокалистка, стали одними из немногих исполнителей из Швеции, которых пустили на американский рынок, замечает музыкант. До этого подобного успеха добилась лишь ABBA. В США не жаловали звезд из многих стран Европы.

«Мари хорошо пела, была талантливой женщиной, но рак никого не щадит, к сожалению. Roxette создали свой стиль, узнаваемый в мире. Но такова наша жизнь, что даже тех музыкантов, которые могут себе позволить любую медицину, косит рак. И здесь нужно всем подумать о бренности бытия», — отметил Лоза.

Как сообщал 5-tv.ru, певица ушла из жизни 9 декабря после продолжительной болезни в возрасте 61 года. У Фредрикссон остались двое детей. Старшей дочери Жозефине 26 лет, а сыну Оскару недавно исполнилось 23 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель Roxette написал трогательное послание Мари Фредрикссон.

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