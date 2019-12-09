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Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах

, 13:39 | Карина Бернтгольц 177

Всемирное антидопинговое агентство вынесло решение по РУСАДА, лишив его статуса соответствия кодексу организации.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Витвицкий, Владимир Песня; ТАСС / Щербак Александр, Новодережкин Антон

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Допинговый скандал 282

Исполком WADA вынес решение о соответствии Российского антидопингового агентства кодексу организации. Как сообщает ТАСС, на внеочередном заседании 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило РУСАДА статуса соответствия.

Кроме того, комиссия лишила Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. В течение этого срока РФ также не сможет подавать заявки на проведение спортивных состязаний международного уровня.

Вместе с тем в ходе заседания было решено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что решение WADA по РУСАДА стало ударом по всему российскому спорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди.

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