При взрыве близ американской авиабазы в Баграме пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали при взрыве близ американской авиабазы в Баграме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу афганского района.

По данным агентства, заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с конвоем НАТО. Как уточняется, целью террориста-смертника были не военные альянса. Злоумышленник планировал атаковать строящуюся недалеко от военной базы больницу.

Жертв среди американских военнослужащих или представителей коалиции нет. Ранения при взрыве получили гражданские лица. Часом ранее телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщал, что пострадали по меньшей мере пять человек, включая женщину и ребенка.

В результате теракта повреждены и разрушены дома. Нападение произошло к югу от базы Баграм — крупнейшей у вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из предводителей талибов* убит на северо-западе Афганистана.

* — организация запрещена в РФ.