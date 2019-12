При взрыве близ американской авиабазы в Баграме пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали при взрыве близ американской авиабазы в Баграме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу афганского района.

По данным агентства, заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с конвоем НАТО. Как уточняется, целью террориста-смертника были не военные альянса. Злоумышленник планировал атаковать строящуюся недалеко от военной базы больницу.

Photo: House damaged after the explosion in #Bagram district of #Parwan province this morning. #Afghanistan pic.twitter.com/NekyIWbUMK