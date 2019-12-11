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«Чертовка!» Блэк Чайна примерила откровенный наряд и позаигрывала с фанатами

, 12:44 | Мия Субботина Фото 184

Аппетитные формы американской модели снова вскружили голову подписчикам.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель и бизнесвумен 31-летняя Блэк Чайна взбудоражила подписчиков новым откровенным снимком. Фотографией звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Девушка позирует в полупрозрачном купальнике, который едва прикрывает ее интимные части тела. В то же время, сексуальный наряд звезды оголил ее красочные татуировки. Образ Блэк Чайны дополнили невероятно длинный маникюр белого цвета, яркий макияж и ожерелье в виде грубой цепочки с замочком. 

Instagram @blacchyna

Кадр произвел фурор среди поклонников манекенщицы. Они наперебой писали, что влюблены в своего кумира. За несколько часов снимок набрал более 80 тысяч отметок «мне нравится».

«Я влюблен в нее»;

«Я влюблен в твое тело», — писали фолловеры.

К слову, некоторые подписчики не смогли найти слов, чтобы выразить свой восторг и оставили в комментариях бесчисленное количество эмодзи в виде сердец и огня. Также многие фанаты отметили невероятную сексуальную энергетику знаменитости и ее пышные формы и оставили под «горячим» фото комплименты в адрес звезды.

«Сладкая»;

«Чертовка!!!»

«Плохая малышка»;

«Фантастическая», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна в нижнем белье разгорячила фанатов.

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