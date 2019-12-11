В США разгадали «тайну власти Путина»

Американское издание Fort Russ News в канун Дня Конституции России опубликовало пространный материал, в котором поделилось своим открытием. Перевод публикации предоставило ИноСМИ.

По мнению журналиста новостного портала именно основополагающий документ дает ответы на вопросы о русском понимании политики, экономики, прав человека, а также «загадку Владимира Путина и его власти».

«12 декабря в России отмечают официальный праздник — День Конституции. По сути, этот документ, принятый еще при президенте Ельцине в 1993 году, — прочный фундамент действующей политической системы президента Путина. Примечательно, что с тех поистине революционных пор Конституция фактически не изменилась», — пишет Артур Эванс в статье для Fort Russ News, и далее предполагает, что «именно в этом закладном камне российского государства скрываются ответы на многочисленные вопросы о русском понимании политики, экономики, прав человека, загадке Путина и его власти».

По мнению журналиста, российское общество «было и остается в большинстве своем довольно консервативным», а политическая культура в стране такова, что россияне максимальной свободе и либерализму предпочитают «сверхцентрализованный характер государственной системы».

Далее Эванс заключает, что «любая политическая сила в России, которая будет строить свою программу на основе модного ныне либертарианства, обречена на ничтожную поддержку», даже среди молодежи. Такое положение вещей обуславливается историей страны, полной периодов смуты, гражданских войн и развала блистательной империи. Поэтому для жителей современной России устойчивое государство — это «безапелляционный высший результат и цель общественного развития, которое они на уровне инстинкта бережно оберегают и боятся потерять».

Журналист напоминает, что еще менее 30 лет назад Россия пребывала на грани очередного развала. И современные граждане страны, независимо от политических предпочтений, не задумываясь назовут имя человека, который остановил падение РФ в пропасть. Его зовут — Владимир Путин.

«Этот нарратив прочно укоренился в общественном сознании», — отмечает Эванс.

Далее журналист заявляет, что вся западная общественность знает, насколько в России всегда были в чести идеи социальной справедливости. «Это связано не только с историческим наследием коммунизма, но и с тем, что стремительный переход России на „рыночные рельсы“ породил резкий рост социального расслоения. А мгновенная „приватизация 90-х“ становится частой темой для бурного общественного обсуждения. Многие граждане России считают, что тогда страна руководилась не из Кремля, а из дорогих офисов „новых русских“, криминальных олигархов, которые определяли политику и назначали своих подручных на высокие государственные посты», — пишет Эванс и подчеркивает, что «все изменилось с приходом Путина».

Именно российский президент «постепенно превратил капитализм в стиле Дикого Запада в капитализм государственный», именно он заставил крупный бизнес работать на благо российского государства.

«С тех самых пор российские бизнес-элиты всегда записывают поручения Путина и стараются их прилежно исполнить, а не наоборот», — подчеркивает Эванс.

В то же время, отмечает американский журналист, «Путин, одновременно отрицая необходимость пересмотра экономических итогов передела советского наследия, создает крупные государственные корпорации, которые де-факто уже стали крупнейшими налогоплательщиками. И тем самым Путин защищает принцип социальной справедливости».

Далее Эванс рассуждает о том, что Конституция 1993 года лишь обозначила направление на правовую организацию социума. Однако, напоминает журналист, многие страны двигаются этой дорогой веками, «и надо заметить, не всегда успешно идут».

«Да, и у российских граждан достаточно оснований говорить о том, что не все положения основного закона их страны работают на практике. Но думаю, и некоторые французы с улиц Парижа и других европейских столиц могут сказать тоже самое о своей Конституции», — резюмирует Эванс.

По мнению журналиста Fort Russ News Конституция РФ, «продемонстрировала уникальную живучесть, будучи органично встроенной в современную политическую архитектуру страны».

«Можно сказать, что Конституция выдержала проверку временем, а Путин выдержал проверку Конституцией. Ведь, несмотря на постоянные предложения разных политических сил о необходимости ее изменения, Путин не стал менять основной закон страны в угоду сиюминутной конъюнктуре и собственным политическим амбициям», — резюмировал Эванс.