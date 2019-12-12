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«Легенды РЕТРО FM» соберутся 21 декабря в Санкт-Петербурге на юбилейный фестиваль

, 9:38 | Светлана Александрова 44

Специальным гостем шоу станет кумир целого поколения, солист группы Modern Talking, незабываемый голос 1980-х Thomas Anders.

«Легенды РЕТРО FM» соберутся 21 декабря в Санкт-Петербурге на одноименный фестиваль, который в этом году станет юбилейным. Единственный в мире фестиваль, объединяющий звезд 70-х, 80-х и 90- годов XX века отмечает свое 15-летие! На главном ностальгическом событии года в Ледовом Дворце выступят самые яркие и самые любимые отечественные и зарубежные артисты трех десятилетий.

Как сообщили 5-tv.ru организаторы фестиваля, на праздничное шоу «Легенды РЕТРО FM» приедет культовая группа из Германии Dschinghis Khan, которая воссоединилась и вновь вышла на сцену 15 лет назад именно на этом фестивале. Вечно молодые хиты эпохи диско споют любимцы публики — знаменитый французский дуэт Ottawan.

Из российских исполнителей в супершоу примут участие петербургские звезды Таня Буланова и Игорь Корнелюк. Некоторые артисты, по заведенной традиции, выступят на «Легендах РЕТРО FM» впервые. В этом году это будет редкая гостья из 80-х Lian Ross, известность которой принесла песня «Say you'll never», а также короли танцпола 90-х Lou Bega и E-TYPE. Ну, а специальным гостем на 15-летии фестиваля в Санкт-Петербурге станет абсолютная легенда — солист группы Modern Talking, незабываемый голос 80-х и кумир целого поколения Thomas Anders.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первым за три года сольном концерте Николая Носкова.

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