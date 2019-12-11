Минтруд напомнил чиновникам о запрете дарить и получать подарки. В том числе от подчиненных, даже в нерабочее время и, даже если они являются друзьями.

Такие памятки в преддверии Нового года получили все государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники госкорпораций. Нарушителю грозит увольнение, а если подарок признают взяткой — уголовное преследование.

Под запрет не подпадают только презенты, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками. При этом, их нужно сдавать.

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