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«Вам тут 70?»: Хилькевич напугала фанатов фото с седыми волосами и морщинами на лице

, 16:30 | Карина Бернтгольц Фото 3

Актриса решила пошутить над поклонниками, изменив свой снимок посредством фоторедактора.

Фото: Instagram @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич, прославившаяся после съемок в сериале «Универ», решила в очередной раз разыграть фанатов. Воспользовавшись услугами фоторедактора, звезда изменила свой снимок, причем настолько сильно, что из 33-летней девушки превратилась в пожилую женщину. Ее волосы покрылись сединой, а на лице появились морщины. В таком образе подписчикам было сложно узнать любимицу, которая, по их мнению, с годами становится только краше.

По традиции Хилькевич сопроводила свой пост ироничной подписью.

«После вчерашней вечеринки мне явно требуется отдых», — написала теледива.

Instagram @annakhilkevich

Публикация знаменитости вызвала противоречивую реакцию у пользователей. Шутники не упустили возможности продемонстрировать свое остроумие.

«Вам тут 70?»

«От какого коктейля такой чудесный эффект?»

«Это что ж вы пили? Незамерзайку?» — шутили комментаторы.

Другие стали интересоваться, при помощи каких программ актриса так изменила свою внешность.

«Это как Вы так умудрились?»

«Что за приложение творит такие чудеса?» — спрашивали юзеры.

А третьи ужаснулись при виде фотографии и посоветовали Хилькевич не портить свою красоту при помощи различных приложений.

«Блин, что за дурацкая мода примерять на себя старость!»

«Анна, не старей, не идет!»

«Кошмар!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич напугала жуткими масками.

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