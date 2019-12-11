  1. Пятый канал
  4. Виктория Романец выложила аппетитное фото в обтягивающем боди

Виктория Романец выложила аппетитное фото в обтягивающем боди

, 17:40 | Валентин Черников Фото 179

Звезда «Дома-2» предстала в образе женщины-вамп.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_viktoriya_14

Пикантное фото Виктории Романец приковало внимание фанатов. Бывшая звезда «Дома-2» снялась для стильной фотосессии в образе роковой соблазнительницы.

Имидж подчеркивают полупрозрачные длинные перчатки, черные сапоги выше колен, а главной изюминкой стало обтягивающее боди с открытым плечом и соблазнительно открытыми бедрами. 

Раньше подобные снимки редко появлялись в микроблоге Романец. Только после ухода из скандального телепроекта Виктория преобразилась. С помощью диеты и занятий в спортзале девушка похудела, а после сделала несколько пластических операций, уточняет Utro.ru.

Instagram @_viktoriya_14

Результат не остался незамеченным. За обновленной моделью следят три миллиона пользователей и воздают ей похвалы. Не стало исключением и выложенное фото.

«Супер-секси!»

«Фото красивое, ты молодец, и безумно приятно наблюдать, как из пампушки ты превратилась в очень привлекательную девушку»;

«Ты очень преобразилась и стала еще круче», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Романец на фоне елки в шапке и трусах насмешила соцсети.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Звезды знают: Где можно встретить свою идеальную вторую половинку?

Последние новости

17:59
Американские ученые выяснили, что снится человеку незадолго до смерти
17:47
Россияне смогут обращаться в больницы без полиса ОМС
17:44
Ностальгическое шоу «Легенды РЕТРО FM» состоится в Москве 14 декабря
17:40
Виктория Романец выложила аппетитное фото в обтягивающем боди
17:35
В Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю
17:10
«У него были романы»: Бронзова рассказала, как Борис Щербаков поменялся в браке

Сейчас читают

Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]