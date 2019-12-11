Виктория Романец выложила аппетитное фото в обтягивающем боди

Пикантное фото Виктории Романец приковало внимание фанатов. Бывшая звезда «Дома-2» снялась для стильной фотосессии в образе роковой соблазнительницы.
Имидж подчеркивают полупрозрачные длинные перчатки, черные сапоги выше колен, а главной изюминкой стало обтягивающее боди с открытым плечом и соблазнительно открытыми бедрами.
Раньше подобные снимки редко появлялись в микроблоге Романец. Только после ухода из скандального телепроекта Виктория преобразилась. С помощью диеты и занятий в спортзале девушка похудела, а после сделала несколько пластических операций, уточняет Utro.ru.
Результат не остался незамеченным. За обновленной моделью следят три миллиона пользователей и воздают ей похвалы. Не стало исключением и выложенное фото.
«Супер-секси!»
«Фото красивое, ты молодец, и безумно приятно наблюдать, как из пампушки ты превратилась в очень привлекательную девушку»;
«Ты очень преобразилась и стала еще круче», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Романец на фоне елки в шапке и трусах насмешила соцсети.