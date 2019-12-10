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  4. «Вика, надень штаны»: Романец на фоне елки в шапке и трусах насмешила соцсети

«Вика, надень штаны»: Романец на фоне елки в шапке и трусах насмешила соцсети

, 16:42 | Светлана Александрова Фото 1 197

Пользователи обсуждают фривольные новогодние снимки бывшей звезды «Дома-2».

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Фото, видео: Instagram @_viktoriya_14

Виктория Романец насмешила подписчиков новогодними снимками на фоне украшенной елки. Бывшая участница «Дома-2» позирует в белом с красным узором свитере, такой же шапочке с помпоном, в красных носках и такого же цвета крошечных трусиках. В таком виде телезвезда решила объявить розыгрыш новогодних подарков. 

Instagram @_viktoriya_14

«Вика, надень штаны!»

«Женщина должна хоть каплю быть скромной!»

«Голожопая, зато в шапке»;

«Отличная попа, никого не слушай!»

«Викуля, ну ты огонь!»

«Даже олени надели штанишки, а Вика и без штанишек хороша!»

«Беспроигрышный вариант наряда на новогодний корпоратив», — комментируют фото пользователи.

Отреагировал на пост и муж Виктории, тоже бывший участник телестройки Антон Гусев.

«Пусть Снегурочка там завтрак приготовит, я спущусь через 20 минут. Мне овсянку на воде, два яблока там в холодильнике, и один банан», — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что бурное обсуждение в соцсетях вызвало фото полуголых Виктории Романец и Антона Гусева на фоне живописного водопада на острове Бали.

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