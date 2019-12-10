«Вика, надень штаны»: Романец на фоне елки в шапке и трусах насмешила соцсети

Виктория Романец насмешила подписчиков новогодними снимками на фоне украшенной елки. Бывшая участница «Дома-2» позирует в белом с красным узором свитере, такой же шапочке с помпоном, в красных носках и такого же цвета крошечных трусиках. В таком виде телезвезда решила объявить розыгрыш новогодних подарков.
«Вика, надень штаны!»
«Женщина должна хоть каплю быть скромной!»
«Голожопая, зато в шапке»;
«Отличная попа, никого не слушай!»
«Викуля, ну ты огонь!»
«Даже олени надели штанишки, а Вика и без штанишек хороша!»
«Беспроигрышный вариант наряда на новогодний корпоратив», — комментируют фото пользователи.
Отреагировал на пост и муж Виктории, тоже бывший участник телестройки Антон Гусев.
«Пусть Снегурочка там завтрак приготовит, я спущусь через 20 минут. Мне овсянку на воде, два яблока там в холодильнике, и один банан», — написал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что бурное обсуждение в соцсетях вызвало фото полуголых Виктории Романец и Антона Гусева на фоне живописного водопада на острове Бали.