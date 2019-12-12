Череда смертей: Как Татьяна Судец смирилась с утратой отца, сына и брата

Одна из самых любимых в СССР дикторов, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», передачи «Спокойной ночи, малыши!» и концертов «Песня года» Татьяна Судец рассказала о трагедии, постигшей ее несколько лет назад. Тогда в течение короткого периода из жизни ушли сразу три самых близких для нее человека.

Сначала ей пришлось смириться со смертью брата Анатолия. Его убил пьяный сосед. Не успела звезда отправиться от горя, как скончался ее отец. Однако и на этом череда страшных событий в жизни Судец не закончилась. Тяжелым ударом для ведущей стала гибель сына. Андрея избили до смерти уличные грабители. Чтобы замести следы, они спрятали труп в гору щебня на окраине города. Татьяна была в ужасе. Она была убеждена: на ее семье лежит родовое проклятье.

Экстрасенсы пугали знаменитость еще больше. Они утверждали, что всем мужчинам из ее семейства суждено умереть. Шокированная Судец стала всерьез опасаться, что страшный прогноз коснется и ее маленьких внуков. О событиях прошлых лет она вспоминает с ужасом.

По словам ведущей, в тот момент она чувствовала себя подавленно. Однако, несмотря на все обстоятельства, ей нужно было выходить в эфир с улыбкой на лице.

«Как мне сказали: „Все проблемы оставляй за дверью, никому из зрителей не интересно, что у тебя на душе. Ты пришла на работу, не имеешь права“. Я это запомнила», — поделилась звезда.

О других невзгодах, которые встретились Татьяне на пути, смотрите в документальном фильме «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу» в воскресенье, 15 декабря, сразу после передачи «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у Судец погиб сын.