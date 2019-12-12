Любовная катастрофа: Почему три брака Татьяны Судец закончились разводами

Одна из самых любимых в СССР дикторов, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», передачи «Спокойной ночи, малыши!» и концертов «Песня года» Татьяна Судец рассказала, что происходило в ее личной жизни в то время, когда она выходила в эфир.

Несмотря на то, что звезда зрителям всегда улыбалась, в ее отношениях все было вовсе не так радужно. Любовные союзы разрушались один за другим. Трижды Судец пыталась найти свое счастье, однако сделать это так и не удалось.

Первый брак стал настоящей катастрофой: Татьяна вышла замуж не по любви и семь лет терпела рядом мужчину, к которому не испытывала никаких чувств. Второй брак распался из-за измены. Супруг ведущей был ей неверен, когда она находилась в командировке.

Третий муж позволял в отношении знаменитости непростительную грубость. Он долго не выходил из запоев и в эти периоды поднимал на свою возлюбленную руку.

«Я терпела долго, я терпела, лечила его. Я говорю, что я профессор по алкоголизму. Я знаю, что такое бытовой пьяница - у меня второй муж был бытовой пьяница, а этот был хронический алкоголик. Он на меня замахнулся в пьяном виде. А этого я не потерплю», — призналась Судец.

О других невзгодах, которые встретились Татьяне на пути, смотрите в документальном фильме «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу» в воскресенье, 15 декабря, сразу после передачи «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у Судец погиб сын.