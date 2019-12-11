Журналист «Известий» проверил, пускают ли в Киев после заявлений Зеленского

«Хорошей новостью» считают в Кремле въезд российского журналиста на Украину. По словам Дмитрия Пескова, сдержанное Зеленским слово вносит вклад в налаживание атмосферы доверия. Сотрудников российских СМИ президент Украины пригласил в Киев на итоговой пресс-конференции «нормандской четверки» в Париже.

Хотя официального указа или закона, который запрещал бы российским журналистам въезжать на Украину не было, наличие каких-либо черных списков Киев опровергал, факт остается фактом — не пускали. Сегодня все запреты отменили так же безмолвно, как и ввели когда-то. Новость о том, что удалось спокойно пересечь границу, в Российском союзе журналистов назвали прорывом в отношениях между странами. Но остается не понятным, всем ли корреспондентам из России открыли путь, и главное — на долго ли.

Обозреватель МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко, который работал на саммите «нормандской четверки», этим утром пересек границу первым. И вот его материал.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, чего удалось достичь на саммите «нормандской четверки» в Париже.