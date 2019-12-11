Перелеты между российскими городами должны быть доступными по цене для граждан и при этом экономически выгодными для авиакомпаний. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

«Очень часто в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву. Необходимо добиться того, чтобы все эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. При этом стоимость авиабилетов, что важно, должна быть адекватной, посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», — отметил президент РФ.

На совещании обсуждали и другой важный вопрос, который касается около трети россиян. С 2020 года начнется переход на электронные трудовые книжки. Переход постепенный и, как подчеркивают в Минтруда, добровольный. Каждый сам выберет, в какой форме будут храниться данные о его трудовой деятельности.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России уже указывал авиаперевозчикам, что рост цен на авиабилеты в 2019 году опережает инфляцию.