Путин указал, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

Президент России Владимир Путин в среду, 4 сентября, перед началом заседания президиума Госсовета указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельвеву, что рост цен на авиабилеты в РФ в 2019 году опережает инфляцию.

« Виталий, выше инфляции — 7% рост! » — подчеркнул Владимир Путин.

Далее, выдержав небольшую паузу, глава российского государства приступил к своему выступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты. Согласно прогнозам, стоимость билетов вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Базовыми факторами, напрямую влияющими на убытки, названы — высокая стоимость авиационного топлива и избыточность провозных мощностей.