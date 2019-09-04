  1. Пятый канал
  4. Путин указал, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

Путин указал, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

, 15:54 Видео 23

Президент России, обратившись к главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, подчеркнул, что рост цен составил 7%.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
ВЭФ-2019 78

Президент России Владимир Путин в среду, 4 сентября, перед началом заседания президиума Госсовета указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельвеву, что рост цен на авиабилеты в РФ в 2019 году опережает инфляцию.

«Виталий, выше инфляции — 7% рост!» — подчеркнул Владимир Путин.

Далее, выдержав небольшую паузу, глава российского государства приступил к своему выступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты. Согласно прогнозам, стоимость билетов вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Базовыми факторами, напрямую влияющими на убытки, названы — высокая стоимость авиационного топлива и избыточность провозных мощностей.

Тема:
ВЭФ-2019 78
4 сент
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом — видео
4 сент
Россиян начали прививать уникальной отечественной вакциной от гриппа
4 сент
Какие темы Путин и Моди обсудили на Восточном экономическом форуме
4 сент
Путин призвал сделать Дальний Восток центром притяжения для россиян
4 сент
Фото: Нарендра Моди по-русски поблагодарил Владимира Путина в сети
4 сент
Орешкин назвал два условия перехода на рабочую четырехдневку
4 сент
Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке
4 сент
Кого признали самой красивой девушкой Дальнего Востока
4 сент
Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» в Большом Камне
4 сент
ВЭФ-2019: Программа и главные гости

Читайте также

Владимир Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира — видео
+17° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

16:16
«Дадим под штангу»: Фоменко зажигательно позвал всех на фестиваль «Наши в городе»
16:11
Камера сняла, как курьер еды мастерски украл колбасы на 17 тысяч рублей
15:54
Путин указал, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию
15:40
Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни
15:29
«Повод обновить гардеробчик!»: Емельяненко о намерении «разорвать» Кокляева как рубашку
15:29
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом — видео

Сейчас читают

Видео: с модели на подиуме слетел бюстгальтер — ее реакции можно позавидовать
«Такой ранимый!» Сергея Лазарева растрогала до слез своя же песня — видео
«Как на КВН!» Как жена Мартиросяна запутала поклонников снимком из Парижа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги