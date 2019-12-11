«Будто Адам и Ева исходят из рая»: Рома Зверь вдохновил фанатов фото с женой

Лидер группы «Звери» Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, впечатлил поклонников новой романтической фотографией в Instagram. В своем профиле музыкант опубликовал нежное черное-белое фото с женой. В кадре певец вместе с Мариной Королевой прогуливается по саду. Супруги держат друг друга за руки, на их лицах отражаются спокойствие и умиротворение.

Фото создает впечатление семейной идиллии. Роман с любовью смотрит на свою избранницу, одетую в платье лаконичного кроя, в то время как она слегка уклоняет от артиста свой взгляд.

Instagram @romanbilyk

Фанаты не могли скрыть восхищения от такого чувственного снимка. Они пожелали счастья звездной паре и вечной любви.

«Будто Адам и Ева исходят из рая, но это их ничуть не смущает и не расстраивает: теперь весь мир для них!»

«Какие же вы красивые, Рома, Марина!»

«Просто такая сильная любовь!»

«С каким взглядом смотрит на свою жену!» — восклицали юзеры.

Впрочем, нашлись и те, кто позавидовал Роме Зверю. Некоторые признались, что мечтали бы оказаться на его месте, сопровождая такую красавицу.

«Ох, как вам повезло! О такой жене можно только мечтать!» — отметил один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Сергея Жукова восхитила юзеров снимком в постели.