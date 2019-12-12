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«Хозяйка»: Рики Мартин растрогал соцсети совместным фото с маленькой дочерью

, 8:45 | Игорь Рязов Фото 59

После рождения Люсии известный певец сообщил, что заключил брак с художником Джваном Йосефом.

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Фото, видео: Instagram @ricky_martin

Музыкант Рики Мартин выложил на своей странице в Instagram совместное фото с дочерью Люсией, которой в конце декабря исполнится один год.

«Хозяйка моей мечты», — подписал снимок пуэрториканский певец и добавил хэштег «Малышка Люсия».

Instagram @ricky_martin

Растроганные подписчики Рики Мартина оставили множество комментариев под фотографией. Пользователи массово отмечают красоту его дочери, а также желают ей в жизни всего наилучшего.

«Какая красивая. Благослови ее Господь»;

«Королева Люсия»;

«Великолепная. Очень рад за вас»;

«Посмотрите, какое красивое личико», — написали пользователи.

Люсия родилась в конце декабря прошлого года — ее выносила суррогатная мать. Вскоре после этого Рики Мартин объявил, что заключил брак с шведско-сирийским художником Джваном Йосефом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рики Мартин и его муж показали своего четвертого ребенка. Мальчик родился осенью.

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