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  4. «Ренн Мартин-Йосеф родился»: Рики Мартин и его муж показали четвертого ребенка

«Ренн Мартин-Йосеф родился»: Рики Мартин и его муж показали четвертого ребенка

, 16:21 Фото 1 248

Известный певец уже воспитывает вместе с супругом троих детей. Дочка Люси родилась меньше года назад.

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Фото, видео: Instagram @ricky_martin

Музыкант Рики Мартин выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлен вместе с новорожденным сыном и мужем Джваном Йосефом. Поклонники поздравляют пару с пополнением в семье.

«Наш сын Ренн Мартин-Йосеф родился», — подписал Рики Мартин снимок, на котором держит маленького Ренна.

Instagram @ricky_martin

В комментариях к посту встречается множество поздравлений и теплых пожеланий.

«Благословения и еще больше благословений для вашей семьи», — написала мексиканская поп-певица Джой Уэрта.

«Поздравляю, любимые», — добавила топ-модель Джоан Смоллс.

«Поздравляю, Рикки. Это потрясающе», — поделился эмоциями американский певец Джонатан Найт.

«Примите мои поздравления. Дайте мне знать, если вам понадобится сиделка», — предложил свою помощь спортсмен Саймон Данн.

Рики Мартин и шведский художник Джван Йосеф уже воспитывают троих детей — двух 11-летних сыновей Маттео и Валентино, а также дочку Люси, которой меньше одного года. Всех детей рожали суррогатные матери.

5-tv.ru сообщал о том, что Рики Мартин и его муж ждут четвертого ребенка 30 сентября. О пополнении в семье певец рассказал на благотворительном мероприятии.

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