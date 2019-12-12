Кит Харингтон из «Игры Престолов» высказался о номинировании на «Золотой глобус»

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», прокомментировал свое номинирование на премию «Золотой глобус». Его слова приводит THR.

«Я не ожидал, что меня номинируют. Я думал, что выдвинут сам сериал. Я просто сидел дома, учил свои реплики, а затем позвонили мои агенты и сообщили эту новость. Это было очень неожиданно и замечательно», — сказал Харингтон.

Он выразил благодарность Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) за номинацию. Актер признался, что жизнь не позволяет ему забыть про Джона Сноу.

«Каждый раз, когда я собираюсь попрощаться с этим шоу, происходит что-то, что напоминает мне о нем. Это один из таких моментов <…>. Мне очень понравился этот персонаж. Это странное чувство, но я чувствую себя немного счастливым за него», — добавил артист, назвав финал сериала «идеальным» для Джона Сноу.

Издание отмечает, что Кит Харингтон — единственный номинант на «Золотой глобус» среди актеров из «Игры престолов». Конкурировать за лучшую мужскую роль в сериале он будет еще с четырьмя артистами: Рами Малеком («Мистер Робот»), Брайаном Коксом («Наследники»), Тобайасом Мензисом («Корона») и Билли Портером («Поза»).

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Кит Харингтон выразил сомнения в том, что сможет иметь детей после съемок в «Игре престолов».