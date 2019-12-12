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«Фигура — огонь!»: Шарлиз Терон появилась на красной дорожке в дерзком платье

, 12:59 | Мия Субботина Фото 142

Имидж-стилист Ольга Трофимова отмечает, что актрисе позволительно выходить в свет в таком наряде.

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Фото, видео: Instagram @charlizetheronmaritz

Голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке премьерного показа фильма «Скандал» в откровенном наряде. Маленькое черное платье с глубоким декольте произвело ошеломительное действие на публику.

Кто-то из поклонников посчитал, что наряд слишком дерзкий для 44-летней звезды и напомнил про важное стилевое правило: или мини, или декольте. Другие же восхитились фигурой актрисы и посчитали, что ей разрешается носить все что угодно. Чтобы разрешить спор, профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова объяснила, почему не стоит подходить с четкими стандартами к такому образу, пишет Teleprogramma.pro.

«Действительно, такое правило есть. Но правила для того и существуют, чтобы их нарушать. Фигура у Шарлиз Терон — просто огонь! Так почему бы не показать ее? Каких-то недостатков в этом откровенном платье она не продемонстрировала, подчеркнула только достоинства», — пояснила стилист.

Instagram @charlizetheronmaritz

Также имиджмейкер добавила, что наряд звезда выбрала для вечернего выхода в свет, а не для повседневной носки. Поэтому на красной дорожке такой образ позволителен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шарлиз Терон появилась на спецпоказе «Скандала» в черном кожаном платье.

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