Алла Пугачева нарисовала портрет Лизы Галкиной

Поклонники юной Лизы Галкиной не перестают восторгаться милой дочерью Пугачева и Галкина. В этот раз фанаты очаровались новым видео, которое разместили на фан-странице девочки в Instagram.
В кадре появляется Лиза и спрашивает у мамы какую кисточку ей подать — тонкую или толстую. Далее камера переводится на Аллу Борисовну, которая сидит за столом с листом бумаги и красками, чтобы начать писать портрет наследницы. Лиза в свою очередь дает советы Примадонне и позирует на роскошном стуле с короной на голове. А в следующем фрагменте показан результат работы знаменитой певицы.
«Портрет Лизы», — гласит подпись к видео.
Поклонники звездной семьи отметили изящные манеры дочери Пугачевой и Галкина и написали восхищенные комментарии под постом.
«Королева, во всем королева!!!»
«Ну что за прелесть»;
«Милейшая девочка, приятно смотреть»;
«Какие вы все молодцы», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что у детей Галкина появились первые тайны от папы.