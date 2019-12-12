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Алла Пугачева нарисовала портрет Лизы Галкиной

, 13:59 | Мия Субботина Видео 2 250

Дочь Пугачевой и Галкина позировала Примадонне с короной на голове.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники юной Лизы Галкиной не перестают восторгаться милой дочерью Пугачева и Галкина. В этот раз фанаты очаровались новым видео, которое разместили на фан-странице девочки в Instagram.

В кадре появляется Лиза и спрашивает у мамы какую кисточку ей подать — тонкую или толстую. Далее камера переводится на Аллу Борисовну, которая сидит за столом с листом бумаги и красками, чтобы начать писать портрет наследницы. Лиза в свою очередь дает советы Примадонне и позирует на роскошном стуле с короной на голове. А в следующем фрагменте показан результат работы знаменитой певицы.

«Портрет Лизы», — гласит подпись к видео.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники звездной семьи отметили изящные манеры дочери Пугачевой и Галкина и написали восхищенные комментарии под постом.

«Королева, во всем королева!!!»

«Ну что за прелесть»;

«Милейшая девочка, приятно смотреть»;

«Какие вы все молодцы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у детей Галкина появились первые тайны от папы.

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