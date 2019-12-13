«Утонченная и нежная»: Зара в роскошном наряде пленила фанатов своей красотой

Певица Зара очаровала поклонников в томном образе. Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В кадре звезда отечественного шоу-бизнеса позирует в черном платье, эротично оголив плечи и вытянув одну ножку вперед. Поклонники отметили красоту и изящность 36-летней исполнительницы.

Публикация не оставила равнодушным никого, особенно мужчин-юзеров. Комплимент коллеге оставил певец Март Бабаян.

«Красавица», — написал он.

Instagram @zara_music

Поклонники также отметили утонченный и женственный образ любимой артистки.

«Какое фото»;

«Зара, какая вы красивая, утонченная, нежная просто нет слов»;

«Шикарная»;

«Красавица на все времена!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа.